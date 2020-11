Volleybalster Celeste Plak werkt aan toekomst tijdens sabbatical

TUITJENHORN - Celeste Plak kondigde in juni, enigszins verrassend, een tijdelijke pauze tot eind 2020 aan. De volleybalster uit Tuitjenhorn heeft tot nu toe nog geen spijt van die keuze. "Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik ben met heel veel leuke dingen bezig", vertelt de 25-jarige in gesprek met NH Sport.

"Op dit moment volg ik twee cursussen bij Team NL At Work: personal branding en ondernemen", vervolgt Plak. "Twee verschillende dingen, dus dat is heel erg uitdagend. De volleybalclinics met Kirsten Knip staan stil door corona. Er komt nog een leuk ideetje aan met Roy Meijer (judoka red.) en Yara Kerkhof (shorttrackster red.) waar jullie binnenkort wellicht iets over gaan horen."

Hulp bieden aan probleemjongeren

Door haar sabbatical kan de volleybalster haar 'horizon verbreden'. "Ik ben aan het werken aan mijn toekomst. Ik zou graag iets willen doen met jongeren die het wat lastiger hebben. Zij vallen onder het kopje probleemjongeren, maar zo zie ik ze niet. Ik ben nu bezig om daar stappen in dat wereldje te maken. Ik loop al een tijdje met dit idee, nu is het moment om er iets mee te doen."