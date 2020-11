Esmee Visser pakt zilver op 5000 meter, achtste in algemeen klassement

Ondanks haar zilveren medaille kende Esmee Visser verder een matig NK Allround. De schaatsster stond na de eerste dag op de zestiende plaats in het algemeen klassement. Door de zestiende plaats op de 1500 meter en tweede plaats op de 5000 meter van zondag is ze uiteindelijk op de achtste plek in het algemeen klassement uitgekomen.

