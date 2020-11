Uitgevallen Labyad hoopt op Midtjylland-thuis: "De pijn is gelukkig al minder"

"Bij de corner voelde ik pijn bij het strekken van mijn been", legt Labyad uit. "Ik probeerde de bal terug te spelen, maar Heracles veroverde de bal. Het lukte mij niet meer om aan te zetten door de pijn. Het was pijnlijk, maar gelukkig is het nu al minder."

Labyad vond dat Ajax sterk begon aan de thuiswedstrijd tegen Heracles. "We kwamen snel op 1-0. Daarna werden wij slordig, waardoor zij meer ruimte kregen. Wij maakten vervolgens 2 en 3-0. Enige smet op de wedstrijd; we waren te slordig aan de bal en we hebben te weinig goals gemaakt."

Rendement uit dode spelmomenten

Trainer Erik ten Hag sprak over 'een eenvoudige overwinning'. "In het begon was het kijken hoe Heracles stond, dat was onorthodox. Daar moesten we op anticiperen. De eerste goal kregen we in de schoot geworpen, maar we waren meedogenloos. Vooral het rendement uit standaardsituaties was prettig."