Drietal Enkhuizen wil buurtwarmte realiseren door eigen warmtenet

ENKHUIZEN - Via een warmtenet de buurt verwarmen. Dat is iets wat Ad Verhage, Martin de Boer en Bert Karel graag zien gebeuren. Aan WEEFF Radio vertellen zij hoe zij dit plan willen realiseren.

NH Nieuws

"Wij willen buurtwarmte realiseren door middel van een warmtenet", legt Ad uit. "Dat betekent dat wij een aantal huizen willen aansluiten op een warmtebron of meerdere huizen op meerdere warmtebronnen of één grotere warmtebron." Dit plan willen zij realiseren in de wijken tussen de Gouw en Berrie in Enkhuizen.

Het warmtenet Het plan van de buurtwarmte in deze buurt is begonnen bij Bert Karel van Karel Bloembollen. "Die heeft een bron in de grond geslagen en daar wordt iedere keer warmte aan toegevoegd. Die opgespaarde warmte zouden wij kunnen gebruiken als buurtwarmte", vertelt Ad. Bij uitwerking van het plan wil Ad ook zeker kijken naar de sloot die bij Karels huis en bedrijf langsloopt. "Die gaat richting het streekbos zo de hele polder in. Qua warmte heeft dat zeker wel potentie." Ook is er een idee om van een warmtepunt vlakbij de brandweer via het riool huizen te verwarmen. Ad: "Maar dat zijn dingen die allemaal onderzocht moeten worden."

Quote "Wij zijn afhankelijk van een subsidie, maar dat hoeft geen probleem te zijn" Martin verhage

Hoeveel huizen er precies verwarmd kunnen worden door het warmtenet van Bert moet nog onderzocht worden. "Op het moment hebben we voor twintig huizen warmte opgeslagen voor een jaar lang", vertelt Bert. "Maar eigenlijk willen we meer dan dat", vertelt Ad. Door ook de sloot en de riolering toe te voegen aan het plan willen zij rond de 200 huizen tussen de Gouw en Berrie verwarmen met buurtwarmte. Martin legt uit dat er wel zeker nog wat onderzoek nodig is naar de haalbaarheid van het project. Zo zijn ze bezig met een haalbaarheidsstudie om te kijken of dit financieel haalbaar is. "We zijn afhankelijk van een subsidie, maar dat hoeft geen probleem te zijn, want er zijn genoeg subsidies beschikbaar", vertelt Martin. Van de provincie Noord-Holland hebben zij nu een kleine subsidie gekregen om een deel van het haalbaarheidsonderzoek te betalen. "Dat is wel nog maar een begin", vertelt Martin.

Interesse in het project Ad: "In de wijk hebben 25 mensen gereageerd dat zij interesse hebben en dat ze graag op de hoogte willen blijven van het project." Ad vertelt dat er zelfs een paar mensen zijn die meedenken over het systeem. "Dat is wat wij natuurlijk zoeken. Wij willen het niet alleen doen. Wij willen dat het een project van de buurt wordt." Binnen één of twee maanden denken ze te weten of het project haalbaar is of niet. "Maar wij gaan er zeker vanuit dat het haalbaar is", vertelt Ad. Bekijk hieronder het hele interview op WEEFF Radio terug

Buurtwarmte Enkhuizen - WEEFF