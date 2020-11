Brand bij kassencomplex: "Gelukkig vorige week paprika's eruit gehaald"

MIDDENMEER - Naast een groot kassencomplex aan het Wagenpad in Middenmeer is gisteravond brand uitgebroken. Waarschijnlijk is bedrijfsafval dat naast de kas lag in brand gestoken.

De brand ontstond gisteravond rond half 7. Een medewerker van het bedrijf en de politie vermoeden dat bedrijfsafval dat naast de kas lag in brand is gestoken door onbekenden. "Dat is zeer treurig", vertelt Mark Meijer, een medewerker van het bedrijf. "Dat wens je niemand toe." De politie heeft op dit moment geen verdachten op het oog.

Geluk bij een ongeluk

Het is nog onduidelijk hoeveel schade de kas heeft opgelopen, maar toevallig is vorige week al het gewas geoogst, omdat het bedrijf binnenkort waarschijnlijk verkocht wordt. "Het is zeer spijtig dat dit ons in de laatste fase gebeurd", vertelt medewerker Mark. "Maar gelukkig hebben we vorige week net alle paprika's eruit gehaald en de planten worden volgende week versnipperd."