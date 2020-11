Schrijver brengt boek over 'zijn' Meidoornstraat langs op de Puch

ZAANDAM - De Zaankanter Martin Rep groeide op in de jaren na de oorlog in de Meidoornstraat. Een gelukkige jeugd, die hem nooit meer losliet. Ook niet toen hij als volwassen man op verschillende plaatsen in Nederland woonde. In zijn dromen ging hij altijd terug naar de Meidoornstraat. Nu heeft hij een boek geschreven met herinneringen aan zijn Zaanse jeugd, de geschiedenis van de buurt en interviews met oude buren. Gisteren bracht hij op de Puch, de scooter van toen, zijn boek bij de kopers thuis. Uiteraard in de Meidoornstraat.

Martin wordt op zijn brommertocht vergezeld door leden van de plaatselijke Puchclub. Het eerste exemplaar is voor Ron, die al 60 jaar in de Meidoornstraat woont. Zijn ouders, die inmiddels zijn overleden, staan in het boek. Martin leest voor: "Piet lag opgebaard in de voorkamer. Zijn vrouw zat maar te huilen: 'ik kom gauw bij je'. Alle kinderen waren erbij en begonnen ruzie te maken met elkaar. Het was een heel gedoe om die kist met Piet erin de kamer uit te krijgen. Die was nogal groot en volgens Mar moest de kist op zijn kant worden gezet om die zo via de achterkant naar buiten te krijgen."

Sigarenwinkel

Martin Rep woonde zelf op nummer 55, waar zijn vader een sigarenwinkel begon. "Mijn vader kwam hier in 1950 wonen om een sigarenzaak te beginnen." En zo waren er tal van kleine winkeltjes in de straat. Een groenteboer, kruidenier en een melkboer. "Eigenlijk had je in die tijd overal in Nederland wel een Meidoornstraat", vertelt Martin. "Het is typerend voor het opgroeien in zo'n naoorlogse buurt, in de wederopbouw. Hier woonden katholieken, protestanten, socialisten en communisten gemoedelijk door elkaar heen. En dat ging bijna altijd goed. Het was een warme buurt."

En als kind was het een speelparadijs, want in de autovrije straten en achter de huizen in de steegjes werd verstoppertje gespeeld en heel soms kattenkwaad uitgehaald. "En af een vechtpartij met de kinderen uit de andere buurt."

Martin deelt zijn boeken uit en rijdt slingerend weg op zijn Puch naar het volgende adresje. Het rijden valt niet mee, want het is 50 jaar geleden dat hij voor het laatst op zijn brommer reed. Toen hij zijn vertrouwde buurt van zijn jeugd verliet.

Het boek De Meidoornstraat van Martin Rep is te koop in de Zaanse boekwinkels.