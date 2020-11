Geen problemen voor Ajax tegen Heracles Almelo; Klaassen valt geblesseerd uit

AMSTERDAM - Zonder al te veel moeite heeft Ajax thuis simpel afgerekend met Heracles Almelo. Door doelpunten van Lassina Traoré, David Neres, Zakaria Labyad (2x) en Dusan Tadic werd het 5-0 in de Johan Cruijff ArenA. Door de zege is Ajax nu alleen koploper van de eredivisie.

In de zesde minuut zette Traoré Ajax al op voorsprong. Hij handelde snel na een pass van Neres en schoot hard raak: 1-0. Er was daarna eigenlijk geen sprake meer van een echte wedstrijd. De ploeg van trainer Erik ten Hag hoefde zich niet eens bovenmatig in te spannen om toch weg te lopen bij de Almeloërs.

Halverwege stond het al 3-0 voor de thuisploeg. Eerst haalde Neres verwoestend uit na een afgeslagen hoekschop en even later was het opnieuw raak uit een corner. Tadic zag dat Labyad vrij stond, nam de dode spelsituatie snel en de Marokkaanse nummer tien schoot knap binnen bij de eerste paal.

