Leren online profileren voor startende ondernemers: "Eerste indruk heel belangrijk"

WEST-FRIESLAND - Het bespreken van de belangrijkste zaken in de online wereld voor startende ondernemers: dat gebeurt morgen in een gratis webinar over online profileren. Een goede online indruk achterlaten is belangrijk in een tijd waarin alles steeds meer online gaat, vindt Martijn Pennekamp. Hij is specialist bij het Startersloket West-Friesland en geeft de webinar.

Het Startersloket

"Zo'n drie jaar geleden is in West-Friesland het Startersloket opgezet. Ik deel morgen als specialist van het Startersloket in de webinar mijn ervaring. Ik heb veel ervaring met het opzetten van een online platform." Martijn richtte namelijk tien jaar geleden het platform 'ikwordzzper.nl' op. "Dat is uitgegroeid tot het best bezochte platform voor startende ondernemers", vertelt hij.

Belang online profileren Online profileren is volgens Martijn sowieso belangrijk, maar door de coronacrisis is dat volgens hem nóg belangrijker geworden. "Sales is natuurlijk steeds meer van offline naar online gegaan", legt hij uit. Sinds het coronavirus moeten mensen steeds vaker bij een onderneming kijken of zij daar online kunnen bestellen. Martijn merkt dat ondernemingen sinds de komst van corona behoorlijk hun slag slaan op dat gebied. Volgens Martijn is de eerste indruk van een onderneming nu meestal online en dat is erg belangrijk: "Je krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk achter te laten." Bovendien hebben steeds meer bedrijven geen echte winkel meer. "Het is niet meer dan logisch dat online profileren eigenlijk het belangrijkste onderdeel van je bedrijf is."

Quote "Ze vinden het vaak lastig zichzelf online goed op de kaart te zetten" Martijn pennekamp

Het online profileren is als onderneming nog niet zo makkelijk. "Wij merken dat veel startende ondernemingen het lastig vinden om zichzelf online goed op de kaart te zetten." Zo ziet Martijn dat veel mensen maar wat doen en dat ondernemers het ook vaak onderschatten."Ze denken dat ze dan wel even een website in elkaar zetten, maar ze slaan dan de plank net mis." Hij ziet dat ondernemers in dezelfde valkuilen trappen: "Te veel tekst of juist te weinig tekst. Het is net dat kleine verschil dat ervoor kan zorgen dat mensen voor jouw onderneming kiezen. Daarom ga ik morgen tips geven, zodat iemand online meer opvalt ten op zichte van de concurent."

Aanmeldingen Het aantal deelnemers voor de webinar van morgen staat op 35. "We zien vaak wel dat het aantal aanmeldingen groeit op de laatste paar dagen, dus we gaan er wel van uit dat we zo'n 50 deelnemers hebben."