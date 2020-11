Enkhuizen viert het sinterklaasfeest coronaproef

ENKHUIZEN - Het sinterklaasfeest wordt dit jaar in Enkhuizen vanwege het coronavirus niet op de normale manier gevierd. Marieke Schooneman van Het Coffy-Huys Enkhuizen vertelt aan WEEFF Radio hoe het coronaproef vieren van de sinterklaasperiode er in Enkhuizen uitziet.

"In de winkelstraat van Enkhuizen zijn er gezellig pietjes op straat. Er is een ballonnenpiet en een uitdeelpiet, die deelt coronaproef pepernoten uit", vertelt Marieke. "De Westertoren is gezellig versierd, er is een Sint op canvas geprint om mee op de foto te gaan en er wordt sinterklaasmuziek versterkt door de winkelstraat afgespeeld. Er is genoeg sfeer."

Speurtocht

Voor kinderen is er een speurtocht uitgezet. In de etalages van de winkeliers in de Westerstraat en de Vijzelstraat kunnen kinderen tot en met 5 december op zoek naar 29 letters. "Dat is een leuke zoektocht." De oplossing van de speurtocht kunnen de kinderen opsturen en daar vervolgens een prijs mee winnen.

Marieke merkt wel dat het al wat drukker wordt in de winkelstraat. Dat is een gevaar in tijden van het coronavirus. "Maar Enkhuizen is geen Amsterdam qua drukte", zegt Marieke. "Op straat is de drukte nog behapbaar." Om alles goed te laten verlopen, hebben de winkeliers in de winkels een eigen regelgeving, zoals het aangeven van looprichtingen.

