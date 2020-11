Omringlocatie in Hoorn decor van nieuwe talkshow Jeroen Pauw

HOORN - Omringlocatie Lindendael in Hoorn is het decor van de tweede aflevering van de nieuwe talkshow van Jeroen Pauw. Met de talkshow genaamd 'Pauw is binnen' trekt hij het land door. Bij de Omringlocatie Lindendael gaat Pauw het gesprek aan met bewoners, familieleden en medewerkers over de impact van het coronavirus. Vanavond rond 22.15 uur is de aflevering te zien op NPO1.

Bestuurder van Omring, Frido Kraanen, is te gast in het programma. Hij is trots dat Omring als locatie gekozen is. Hij legt uit dat dit zo is, omdat het coronavirus een grote impact heeft op de organisatie. "Ik ben dan ook trots op onze bewoners, hun familieleden en de medewerkers van Omring die hun persoonlijke, maar voor velen ook herkenbare verhalen, wilden delen in dit programma." De uitzending bewijst volgens Kraanen dat verdrietige situaties en warme nabijheid heel goed samen kunnen gaan.