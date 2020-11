Keep the Light On van Tim Akkerman is WEEFF Top Favoriet

WEST-FRIESLAND - Tim Akkerman, tot 2009 zanger van Di-Rect, heeft een nieuwe single. Je hoort Keep the Light On komende week lekker vaak op WEEFF Radio, als nieuwe WEEFF Top Favoriet.

Tim Akkerman scoorde al op jonge leeftijd bekendheid als zanger en frontman van zijn schoolband Di-Rect. In 2009 vond hij het welletjes en besloot hij zich te richten op een solocarrière. Daar kwamen uiteindelijk twee albums uit. Met zijn deelname aan het televisieprogramma Beste Zangers stond hij vorig jaar weer even in de schijnwerpers. Vooral zijn uitvoering van Lady Gaga’s ‘Shallow’, samen met zangeres Floor Jansen, werd erg goed ontvangen.

Nieuwe band

Na twee volledige soloplaten wist Akkerman vorig jaar weer een nieuwe band bij elkaar te brengen. Met zijn The Ivy League bracht de zanger vorig jaar nog een plaat uit. Met diezelfde begeleidende band kwamen er in 2020 ook nog een aantal singles. Keep the Light On is de nieuwste en die hoor je komende week extra vaak op WEEFF Radio. Het is de nieuwe WEEFF Top Favoriet!