VLOG: Desi gaat al een kerstboom shoppen, maar wel of geen piek? 🎄

OPMEER - De Kerst lijkt wel extra vroeg dit jaar tijdens de coronacrisis, en op de Veken in Opmeer zijn de eerste echte kerstbomen al te verkrijgen. Desi ging op bezoek met de vraag: willen mensen dit jaar de kerstboom eerder is huis? En hoe houd je de boom zo lang mogelijk goed?

"Ze komen normaal iets later binnen, richting eind november", vertelt Daan die kerstbomen verkoopt. Er was volgens hem al vroeg vraag naar dit jaar, de eerste bestellingen zijn namelijk al binnen. Desi haar zorgen over een naaldloze boom met Kerst, is volgens Daan onterecht: "Als je ze in een standaard zet met wat water, dan blijven ze goed."

Een boom tot en mét Kerst

Vroeg een boom in huis halen, brengt natuurlijk gezelligheid met zich mee. Maar waar moet je op letten? Daan vertelt dat je op de vorm moet letten, maar ook of de naalden stevig zijn. Verder zit er een trucje in het snijden van de stam. Het water wordt namelijk niet van onder opgenomen, maar door de zijkanten van de stam. Als je van de zijkant het schors verwijdert, zal de boom het vocht beter op kunnen nemen.

