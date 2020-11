Ajax ontvangt FC Utrecht, AZ en Volendam vrijgeloot

Bij de loting voor de tweede ronde zaten er vanwege de aanhoudende coronamaatregelen geen amateurclubs meer in de koker. Mede hierdoor werden er negen clubs vrijgeloot. FC Volendam en AZ hoorden uiteindelijk bij dit negental en zijn daardoor automatisch geplaatst voor de achtste finales.

Ajax was daarentegen een van de veertien ploegen die nog wel moeten spelen voor een plek in de volgende ronde. Bij de loting werd duidelijk dat Ajax een thuiswedstrijd gaat spelen tegen FC Utrecht. De duels in de tweede ronde gaan gespeeld worden op 15, 16 of 17 december.

Vrijgelote clubs:

FC Volendam, AZ, MVV Maastricht, NEC Nijmegen, Fortuna Sittard, Heracles Almelo, Feyenoord, ADO Den Haag, sc Heerenveen

Tweede ronde KNVB-Beker:

Ajax - FC Utrecht

Almere City - VVV Venlo

FC Emmen - FC Groningen

Excelsior - PEC Zwolle

Willem II - Vitesse

De Graafschap - PSV

SC Cambuur - Go Ahead Eagles