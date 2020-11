Aantrekken oud-topsporters teken van grote ambitie bij Telstar Vrouwen

Naast Claudia Zwiers maken bijvoorbeeld ook voorzitter Yvonne van Gennip en oud-bondscoach Vera Pauw deel uit van de Telstar Vrouwen. "Natuurlijk zoek je eerst naar mensen uit de voetballerij, maar als die er niet zijn ga je verder kijken", vervolgt De Winter zijn verhaal. "Ik denk dat we heel trots mogen zijn op de mensen en de kwaliteit die we nu hebben binnen de club. Zowel op het veld, als in het bestuur."

Volgens Hans de Winter, trainer van de Telstar Vrouwen, zit er achter het aantrekken van al deze oud-topsporters een duidelijk plan. "We willen de komende tien jaar een stabiele opleidingsclub zijn in het vrouwenvoetbal en daarnaast willen we zo snel mogelijk naar de eredivisie", vertelt De Winter tegen NH Sport. "Het binnenhalen van deze voormalige topsporters helpt ons weer de volgende stap te maken. Zij brengen veel kennis met zich mee en weten antwoord op de vraag wat er nodig is om topsport te bedrijven."

Nog altijd een doorn in het oog van De Winter was het vertek van de vrouwentak van Telstar naar Alkmaar in 2017. "Zoiets willen we niet nog een keer. Telstar wilde de vrouwen weer terug in Velsen-Zuid. Daarom is het belangrijk dat we voor de komende jaren alle faciliteiten en met name de sponsoring goed hebben geregeld", aldus de trainer uit Haarlem. "De KNVB vond onze plannen in ieder geval al geweldig. We moeten nu ook aan onze omgeving laten zien dat dit plan iets blijvends is. We moeten een stabiele club worden en daar gaat de kennis van deze oud-topsporters ons hopelijk bij helpen."

Op dit moment spelen de Telstar Vrouwen nog in de beloftencompetitie. De ambitie is er bij Telstar om zo snel mogelijk terug te keren in de eredivisie voor vrouwen.