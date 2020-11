Veltman invaller bij winnend Brighton

BIRMINGHAM - Brighton & Hove Albion heeft in de Premier League de tweede overwinning geboekt. De ploeg van IJmuidenaar Joë l Veltman zegevierde met 2-1 bij subtopper Aston Villa.

Danny Welbeck opende namens Brighton in de twaalfde minuut de score met een fraaie boogbal. Kort na de rust maakte Ezri Konsa gelijk voor Aston Villa. Uiteindelijk was het Solly March die met een geplaatst schot de bezoekers de winst bracht.

Joël Veltman kwam kwam na de rust in het veld voor Adam Lallana. Oud-Ajacied Anwar El Ghazi viel bij Aston Villa een kwartier voor tijd in. Door de overwinning staat Brighton nu op een zestiende plaats in de Engelse Premier League.