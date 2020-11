VLOG: Desi helpt bij de inkopen voor de Kerstactie Westfriesland

Gezinnen die tegen de armoedegrens aan leven of afhankelijk zijn van de voedselbank kunnen zich aanmelden voor een pakket. Inmiddels staat de teller al op het maximale aantal van 250 pakketten. Bij de inzamelingsactie in Enkhuizen werd Desi enthousiast begroet door Kaat en Sofie. "Wij zijn producten aan het inzamelen voor de Kerstactie", roepen de meiden in koor.

Vandaag stonden er vrijwilligers in de supermarkt om producten zoals smeerkaas, chocomel en poedersuiker in te zamelen. "Dit jaar gaat het even anders", vertelt Manon aan Desi. In verband met de corona mogen de vrijwilligers het winkelend publiek niet actief benaderen. "Wij moeten afwachten tot dat klanten met ons in gesprek gaan."

Steentje bijdragen

Er zijn verschillende manieren om een steentje bij te dragen aan de actie. Zo is er volgende week zaterdag weer een inzamelingsactie bij de Spar in Hoogwoud. Daarnaast zijn houdbare levensmiddelen en klein nieuw speelgoed ook welkom bij de inleveradressen. Daarbij is het ook mogelijk om een geldbedrag te doneren.