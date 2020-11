Verweij in top van klassement, Roest aan de leiding bij NK allround

HEERENVEEN - Koen Verweij staat na de eerste twee afstanden op het NK allround in Heerenveen op een vierde plaats in het klassement. De schaatser uit Alkmaar werd op de 500 meter knap derde en op de 5000 meter noteerde Verweij de twaalfde tijd. Beide afstanden werden gewonnen door titelfavoriet Patrick Roest.

Op de 500 meter was Verweij met een 36.59 maar net iets langszamer dan winnaar Patrick Roest (36.47). Tussen Roest en Verweij in eindige Tjerk de Boer op de tweede plaats: 36.56.

Op de 5000 meter had Verweij het een stuk moeilijker, maar de Alkmaarder kon de schade enigzins beperken met een tijd van 6:29.41. Wederom was Patrick Roest de snelste in Thialf met een tijd van 6:15.31. Verweij begint morgen aan de 1500 meter met een achterstand van 4.59 seconden op Roest.

Trainingsachterstand

De prestaties van Verweij is knap te noemen want nog geen drie weken geleden trok de Alkmaarder zich terug voor de NK afstanden, omdat hij nog niet in vorm was. De Nederlandse allroundkampioen van 2014 liep vanaf augustus een grote trainingsachterstand op door een hernia.