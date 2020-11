Museum van de 20ste Eeuw wijdt nieuwe expositie aan Jan, Jans en de kinderen

HOORN - De stripverhalen van Jan Jans en de kinderen bestaan dit jaar maar liefst 50 jaar. Reden voor het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn om daar hun nieuwe tentoonstelling aan te wijden. Directeur Hans Stuijfbergen vertelde bij WEEFF Radio over de tentoonstelling en de opening, die gisteren plaatsvond.

"De opening was, ondanks de coronamaatregelen, heel gezellig. Al hadden we weinig genodigden", zegt de directeur. Vanuit tijdschrift Libelle, waar de verhalen van Jan, Jans en de kinderen al 50 jaar in verschijnen, waren een aantal mensen aanwezig die meewerken aan de tekeningen. En ook de hoofdredactrice was aanwezig bij het Hoornse museum.

Met de medewerkers van het tijdschrift heeft het museum een aantal gesprekken opgenomen, die te vinden zijn op de Facebookpagina van het museum. Daarna opende de hoofdredacteur de nieuwe tentoonstelling op een ludieke manier. "Die heeft de entreedeur ingetrapt, wil ik haast zeggen", aldus Stuijfbergen. "Maar die was van doek, hoor. Vervolgens zijn we met het beperkte gezelschap de expositie ingegaan."

50 grote lichtbakken

Wat direct opvalt als je de expositie binnen gaat, zijn de enorme lichtbakken van 2,5 meter hoog. In totaal zijn dit 50 stuks, en op elk van de lichtbakken is een grote tekening van de strip te zien.

"In totaal zijn er meer dan 2.000 tekeningen gemaakt", legt Stuijfbergen uit. "En we hebben de 50 meest opvallende, mooie en ontroerende uitgekozen. Die kun je zonder bril bekijken, omdat ze zo groot zijn en van binnenuit worden verlicht. Verder staan er in de zaal tien grote vitrines waarin honderden objecten staan die met de tekeningen te maken hebben."

Deze objecten variëren van dekbedovertrekken tot koffiepotten, en van agenda's tot zelfs hondenvoer dat ooit op de markt is verschenen. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, toen de strip ontzettend populair was, zijn er talloze objecten verschenen. Dat is nu minder.

In de expositie staat ook dé beroemde bank, die jarenlang bij de familie Tromp in de kamer stond. Met de stripfamilie er omheen is het volgens de directeur mogelijk op de bank al zittend een selfie te maken.

Museum in de strip

Naast de expositie van Jan, Jans en de kinderen is er een boek uitgebracht om het jubileum te vieren. De strips die op de expositie te zien zijn staan daar in, maar het museum zelf is ook te zien. "Daar zijn we best een beetje trots op. En het is ook nog eens een heel komische strip."

Het museumgebouw met de zalen en hoofdtoren staan in de strip. De familie kijkt rond in het museum bij de expositie en moeten daar een beetje om lachen. Als ze daarna weggaan vinden ze het bijzonder dat er een tentoonstelling wordt gemaakt zo'n gewoon gezin. "Dat vinden wij heel leuk gemaakt en getekend."

Het hele interview van directeur Hans Stuijfbergen met WEEFF Radio is hieronder te beluisteren: