Amstelveense Machteld Siegmann wint literaire prijs Bronzen Uil

AMSTELVEEN - Machteld Siegmann heeft met haar debuutroman De Kaalvreter de Bronzen Uil gewonnen. Het is een belangrijke Belgische prijs voor het beste Nederlandstalige debuut. Ondanks de coronamaatregelen kon Siegmann de prijs in Gent ophalen. "Ik had nergens op durven hopen maar toen kreeg ik eerst de publieksprijs en daarna ook nog de juryprijs." Ze krijgt een geldprijs van 10.000 euro en een tournee langs Vlaamse en Nederlandse boekhandels en bibliotheken als de situatie met de corona het toelaat.

De roman De Kaalvreter van Machteld Siegmann gaat over een 3-jarig Joods meisje Leie Blum dat op een boerderij in Zanegeest in de buurt van Alkmaar wordt ondergebracht. Haar ouders komen in een concentratiekamp terecht.

Het boek maakt een sprong in de tijd naar 1974 als Leie inmiddels volwassen is en getrouwd is met veeboer Dirk en twee zonen heeft. Van de ene op de andere dag raakt Leie in een zware depressie die met de oorlog te maken heeft. De lezer leeft mee met het gezin omdat het perspectief wisselt van Leie naar Dirk en de zonen Anton en Meeus. "Ik wilde het verhaal niet alleen vertellen vanuit de moeder Leie omdat het dan zo zwaar zou worden. Nu vertel ik het ook uit het oogpunt van boer Dirk, die tijdens het koeien melken over de zijn vrouw mijmert, puberzoon Anton die stoer doet en het leven nog moet ontdekken en de jongste zoon Meeus, die op school moeite heeft om over de ziekte van zijn moeder te vertellen."