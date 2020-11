Naarden krijgt eerste natuurbegraafplaats in de regio: plek voor 400 graven

NAARDEN - Op begraafplaats Nieuw Valkeveen in Naarden wordt volgend jaar de eerste natuurbegraafplaats in de regio aangelegd. Het komt op het deel van het terrein dat nog niet gebruikt wordt door de begraafplaats.

De gemeente laat weten dat de algemene begraafplaats gezien de bosachtige omgeving een geschikte plek is voor deze manier van begraven. De gedachte achter natuurbegraven is het teruggegeven worden aan de natuur én nabestaanden een mooie omgeving bieden om in te herdenken. Waar de grafrechten voor een traditioneel graf voor minimaal 10 jaar worden afgegeven, zal dat voor een graf op de natuurbegraafplaats voor 50 jaar zijn.

Inrichting

De natuurbegraafplaats zal in het noordoostelijke deel van de bestaande begraafplaats komen. Om precies te zijn, is 10.300 m² hiervoor bestemd. Op dit moment wordt het gebruikt als extra parkeerplaats op drukke dagen bij Speelpark Oud Valkeveen.

