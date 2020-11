Aanbieders jeugdzorg stoppen overleg met gemeente: "Minder kwaliteit is onverantwoord"

"Om de zoveel jaar worden de contracten tussen de gemeenten en de zorgaanbieders herzien. Dat moment is nu ook aan de orde. De regio Gooi en Vechtstreek heeft de kwaliteitseisen voor de dagbesteding en het deeltijdverblijf dermate omlaag bijgesteld dat wij het niet verantwoord vinden om deze zorg aan de kinderen te bieden", zegt Sabine Klaver, directeur van de zorgafdeling, in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Eén van deze zorgaanbieders die zich terugtrok is De Stal in Laren. Zij ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren met een sociale of psychische beperkingen.

"Er wordt minder gespecialiseerd personeel nodig geacht en de groepen zouden groter kunnen. Dit terwijl meerdere aanbieders de ervaring hebben dat deze groep kinderen juist een begeleider nodig hebben die weet waar hij of zij het over heeft."

Waarom de gemeente deze beslissing neemt is volgens Klaver onduidelijk. "Er wordt vanuit de wethouders aangegeven dat het geen bezuinigingsslag is. Daar vertrouw ik dan op, maar op basis waarvan dan wel is voor ons niet duidelijk. Voor een antwoord gis ik ook in het duister."

De kinderen

Het gevolg voor de kinderen is dat ze per 1 januari niet meer bij de Stal terecht kunnen. "Wij hebben ernstige zorgen of er genoeg plekken zijn voor de kinderen waar ze wel terecht kunnen. Wij zijn helaas niet de enige die niet getekend hebben", aldus Klaver.

"Het is een beslissing die je niet over een nacht ijs neemt. Het zijn beslissingen die je als zorgaanbieder niet wilt nemen, maar op een gegeven moment kan je niet anders. Het is niet verantwoord om minder kwaliteit te leveren."

De gesprekken liggen niet volledig stil. Volgende week gaan de bestuurders van de Stal weer aan tafel met de verantwoordelijke wethouders.

