Larense wethouder stapt per direct op vanwege 'persoonlijke afwegingen'

LAREN - Karin van Hunnik heeft de gemeenteraad laten weten dat ze per direct stopt als wethouder in Laren. Sinds 2018 is ze wethouder en verantwoordelijk voor het sociaal domein. Maar de reden van haar vertrek blijft vaag.

In haar ontslagbrief laat ze weten dat ze 'de afgelopen week naar aanleiding van recente gebeurtenissen' over haar wethouderschap heeft nagedacht. Ze schrijft dat: "Het voor mij nogmaals duidelijk werd dat er sinds mijn benoeming tot wethouder niet alleen zaken waren gerealiseerd, mijn ervaring in de te vervullen rol is gegroeid, maar zich tevens scherp heeft afgetekend wat in de huidige setting haalbaar is."

Wat ze hiermee precies bedoelt blijft onduidelijk. Ze wil verder geen toelichting geven. Ook de gemeenteraad moet het met deze ontslagbrief doen. Wat wel duidelijk is, is dat ze per direct stopt.

College

Het college van Laren laat weten dat ze haar beslissing betreurt. "Maar wil haar hartelijk danken voor haar betrokkenheid en inzet de afgelopen 2,5 jaar van haar wethouderschap." Het college zal voorlopig haar taken waarnemen.