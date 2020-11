Slechte start Esmee Visser op NK allround

HEERENVEEN - Esmee Visser is niet goed begonnen aan het NK allround in Heerenveen. De 24-jarige schaatster uit Beinsdorp reed op de 500 meter naar een twintigste en daarmee laatste plaats.

Visser, olympisch kampioene op de 5000 meter, noteerde op de openingsafstand van het NK allround een tijd van 42.25 seconden. Dit was bijna vier seconden langzamer dan winnares Jorien ter Mors (38.29). Later vandaag is nog de 3000 meter bij de vrouwen.

Op het NK allround is naast de nationale titel ook een startbewijs voor de EK allround te verdienen, die in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma staan in Heerenveen.