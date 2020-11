Gemeente Hilversum schrapt subsidie Metropole Orkest: 'Een vervelende verrassing'

HILVERSUM - De jaarlijkse subsidie van de gemeente Hilversum voor het Metropole Orkest wordt vanaf volgend jaar stopgezet. Daarmee verliest het orkest een bedrag van 250.000 euro. "Dat is een slok op een borrel", zegt directeur van het orkest Jan Geert Vierkant in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Ondanks het feit dat het om een tijdelijke subsidie gaat, kwam het nieuws volgens Vierkant wel als een klap. "Aan de ene kant zagen we het aankomen omdat het een tijdelijke subsidie was, maar we hadden wel de hoop dat we een bepaald bedrag zouden blijven ontvangen. Dat het van 250.000 euro naar nul euro gaat is een vervelende verrassing."

Vierkant neemt de gemeente Hilversum niets kwalijk. "Ik begrijp dat ze deze stap zetten en dat deze subsidie niet wettelijk verplicht is." De bezuinigingen van de gemeente zijn te danken aan de extra zorgkosten in de WMO en de jeugdzorg.

Orkestleden

Het zijn de orkestleden die het eerst worden geraakt. "Zij zullen gaan van een dienstverband van 65 procent naar 60 procent. En we zullen ook bezuinigen op de staf van het orkest." Hier komt bij dat de andere inkomsten van de orkestleden door de coronacrisis ook zijn weggevallen.

Om de klap op de vangen zullen de speeldagen worden verminderd. De subsidie wordt gebruikt om 130 speeldagen voor het orkest in te vullen. Dit zal terugvallen naar 120 dagen. Geplande evenementen zullen vooralsnog niet vervallen.

Landelijke subsidie

Eerder dit jaar ontving het Metropole Orkest wel een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4,1 miljoen euro per jaar die doorloopt tot 2025. Volgens Vierkant moeten die echter los worden gezien van de subsidie van de gemeente Hilversum.

"Die 4,1 miljoen hadden we al toegezegd gekregen en daar is die 250.000 euro bovenop gekomen. Daarvan kan je ons orkest 130 dagen laten spelen, maar dat zal vanaf 1 januari anders zijn."

Luister het gehele gesprek terug via deze link.