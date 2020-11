Enkhuizen doet zwarte piet in de ban en verwelkomt alleen nog roetveegpieten

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen heeft besloten dat er bij de volgende vieringen van Sinterklaas in de stad enkel nog roetveegpieten aanwezig zullen zijn. Dat bevestigen Willem Schenk en Cor Mantel aan WEEFF. Het besluit is genomen na een overleg tussen het comité, winkeliers en de gemeente. Na dit besluit is het nog maar de vraag of het huidige sinterklaascomité door zal gaan.

"Wij zitten met de drijvende kracht achter het comité in een WhatsApp-groep", aldus Mantel. "We zijn al drie maanden bezig met het spel. De gemeente heeft uiteindelijk dit als besluit genomen, maar wij als comité niet."

Willem Schenk speelde de afgelopen jaren voor Sinterklaas in de Haringstad. Cor Mantel is al jaren actief bij het sinterklaascomité, en speelt al 28 jaar voor zwarte piet. Zij vertellen aan WEEFF dat het merendeel van de pieten in Enkhuizen er de voorkeur voor heeft om zwart te blijven.

Voor Mantel maakt het niet veel uit of hij als roetveegpiet of als zwarte piet op moet treden. Hij werkt sinds een aantal jaar in Amsterdam en ziet dat het beeld rondom de pieten veranderd is. "Ik zie het als een spel, en niet als een verhaal van vroeger over de slavernij."

Cor komt ook als piet bij de Pacratiusschool in Enkhuizen, waar hij sinds een aantal jaar als roetveegpiet verschijnt.

"Als ik niet meer als zwarte piet kan spelen, omdat ik dan mensen zou kwetsen, dan kan ik dat begrijpen", legt hij uit. "Dan kan ik water bij de wijn doen. Maar als ze me vragen of ik als zwarte piet op wil treden, dan vind ik dat ook prima."

Stopt het comité?

Volgens Mantel heeft Yvonne Haakman, die onder meer de kleding voor de pieten verzorgt, inmiddels de buik vol van de hele ontstane situatie. "Ze had graag door willen gaan, maar heeft het nu een beetje gehad. Zij is maanden bezig om alles te regelen, en na het feest is zij ook nog lang bezig om alle kleding te sorteren en te wassen."

Daarnaast hebben meerdere mensen die zwarte piet speelden aangegeven dat ze wellicht niet door willen gaan als er enkel roetveegpieten in Enkhuizen zullen zijn. "Als je geen kandidaten hebt, dan ontstaat er een hele nieuwe trend", legt Mantel uit. "Maar wellicht dat dit nieuws nu nog even te vers is."

In mei komt het sinterklaascomité van Enkhuizen weer bij elkaar om te bepalen wat de plannen worden voor het Sinterklaasfeest in 2021. "Misschien dat iedereen nu ook wat gepikeerd is door het afgelopen jaar met corona. Volgend jaar, als er vaccinaties zijn en veel meer kunnen en mogen, dan staan de neuzen wellicht weer dezelfde kant op."

Ondanks de coronamaatregelen en het niet doorgaan van de intocht gaat het vieren van Sinterklaas niet stilletjes voorbij. Zo is er in de Westerkerk een slaapkamer ingericht voor de goedheiligman waar de kinderen kunnen kijken, is er een etalagespeurtocht georganiseerd en zullen er pieten de komende weken zomaar in de stad kunnen opduiken.

Protestacties

In juni maakte Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bekend dat ze dit jaar in Enkhuizen zouden demonstreren. "We komen naar gemeenten waar zwarte piet nog steeds hetzelfde is en waar er maar niets verandert. Dat stoort ons", vertelde Jerry Afriyie van KOZP destijds. Maar door het afblazen van de intocht vanwege de coronamaatregelen ging de protestactie niet door.

Bij het Pietendorp in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen werd de zwarte piet al een aantal jaar geleden afgeschaft, omdat er eerder bij het Pietendorp werd gedemonstreerd tegen zwarte piet. Nu lopen er enkel nog roetveegpieten rond in het dorp. Het Pietendorp kreeg afgelopen jaar een recordaantal van 18.000 bezoekers in drie dagen tijd.