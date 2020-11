Oud-hockeyinternational Hendrik Jan Kooijman: "Driehuis was een groot kinderparadijs"

DRIEHUIS - Hendrik Jan Kooijman werd op 17 januari 1960 geboren in het voormalig Antonius Ziekenhuis in IJmuiden. De oud-hockeyinternational groeide op in Driehuis, met zijn ouders, jongere zus en broer. Hij speelde 154 interlands voor de Nederlandse hockeyploeg, deed mee aan twee wereldkampioenschappen en twee Olympische Spelen. Maar wanneer je vraagt naar zijn jeugd in Driehuis, bleek het maar om één sport te draaien. Voetbal.

Het was dan ook een logische stap voor Kooijman om als 6-jarig jochie op voetbal te gaan, hij kwam terecht bij VSV dat in die tijd nog aan de de Driehuizerkerkweg zat. Aan zijn tijd bij VSV heefthij nog steeds warme herinneringen. "Het was een klein, trots clubje, maar wel een van de clubs waar Telstar uit voortkwam", zegt hij trots. "En na elke wedstrijd kochten we in de kantine flesjes Exota, voor 15 cent", voegt hij lachend toe.

Kooijman groeide op aan de Wolff en Dekenlaan 31 in een nieuwbouwwijk. Hoewel de ouders van Kooijman fervent hockeyers waren en elkaar zelfs hebben ontmoet op de hockeyclub, moest hij als jong jochie niets hebben van hockey. Alles draaide om voetbal. "We voetbalden altijd op het grasveldje bij ons voor de deur tegenover station Driehuis Zuid, op straat of op het schoolplein", vertelt Kooijman. "Mijn leven draaide om voetbal, voetbal en nog eens voetbal."

Kooijman zat op de Jan Campert basisschool in Driehuis. Na schooltijd speelden ze altijd buiten. "Driehuis was een groot kinderparadijs, we speelden altijd buiten. Voetballen natuurlijk, maar ook spelen op het schoolcomplex van het voormalige Paulinum Lyceum, dat nu het Ichthus College is. We waren ook vaak te vinden op Landgoed Beeckestijn. Dat was vroeger een enorm verwaarloosd en vervallen gebouw, dus voor ons hėt ideale speelterrein. Of we klommen in bomen en bouwden hutten in het Beeckestijnse bos achter de Jacob van Lenneplaan, tot we werden gesnapt door de boswachter."

Na de basisschool ging Kooijman naar het Gymnasium Felisenum in het aangrenzende Velsen-Zuid en op dertienjarige leeftijd verhuisde het gezin Kooijman naar de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. Op die leeftijd maakte hij ook de overstap van voetbal naar hockey. "Voetbal werd naarmate we ouder werden steeds fysieker. Niet alleen op het veld werd het spel harder, maar ook de ouders aan de kant werden steeds grover. Wanneer een speler doorbrak hoorde je ouders vanaf de zijlijn schreeuwen 'leg ‘m neer!'. Dat, en het feit dat Nederland dat jaar wereldkampioen hockey was geworden, triggerde mij om toch maar eens hockey te proberen."