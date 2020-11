Ambulancechauffeur Annemiek trof eigen zoon aan bij dodelijk ongeluk: "Heb zo hard gegild"

AMSTERDAM - De Amsterdamse Gian overleed vandaag precies vijf jaar geleden op 19-jarige leeftijd door een auto-ongeluk. Hij reed zonder rijbewijs in de auto van zijn vader tegen een boom in de Heemstedestraat in Amsterdam Nieuw-West. Zijn moeder Annemiek Valent werkte die nacht als ambulancechauffeur en reed met haar collega nietsvermoedend op de melding af. Over deze traumatische ervaring schreef ze een boek: 'En dan is het jouw kind dat alles overstijgt'.