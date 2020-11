Kerstpakkettenbieb Andijk dé oplossing voor de overgebleven blikken ragout en soep

ANDIJK - Aan de Meander in Andijk staat sinds vandaag een kerstpakkettenbieb in de tuin bij Eric van der Molen. Eric vertelt aan WEEFF dat iedereen er spullen uit zijn kerstpakket in kan stoppen, maar dat iedereen er ook vrijblijvend wat uit kan halen. "Ik kwam dat tegen bij een vriend in Friesland en vond dat een top idee. Aangezien ik het hier nog niet heb gezien, besloot ik om zelf iets neer te zetten", aldus Eric.

In de tuin staat een kast met een glazen deur en verlichting, waar dag en nacht spullen ingezet en uitgehaald kunnen worden. Gezinnen die het financieel minder breed hebben kunnen hier vrijblijvend iets uit halen. In de kast zit echter geen koelfunctie. "Dus het is niet verstandig om er beperkt houdbare spullen in te stoppen", legt Van der Molen uit.

De kast was overigens snel gevonden door Eric. "Ik keek wat rond op Marktplaats en zag dat mijn buurvrouw van twee huizen verderop er een te koop had aangeboden. Die kon ik dus lopend ophalen", lacht Eric. "De buurvrouw vind het ook een mooi initiatief en zal er zelf ook een aantal spulletjes in doen."

Eric is van plan om een lijst in de kast te leggen, waar mensen een datum en tijd van bezoek kunnen invullen en het aantal spullen op kunnen geven dat zij in de kast zetten of er uit halen. "Ze hoeven dus geen naam of andere gegevens in te vullen", zegt Eric. "Dit wil ik puur doen om te kijken of er een beetje animo voor is. Ik hoop dat er straks een hoop mensen weten dat de kast hier staat als zij hun kerstpakketten krijgen."

Overige spullen doneren

De gevulde kerstpakkettenbieb, zoals Eric zijn actie noemt, blijft staan tot de jaarwisseling. De spullen die daarna overblijven wil hij doneren aan de voedselbank en hulporganisatie Dorcas uit Andijk, dat op 2 december een nieuwe kringloopwinkel opent.

"Dat vind ik een hartstikke mooi initiatief, wat ook nog eens in het dorp zit", aldus Eric. "En zij zijn natuurlijk op een grotere schaal bezig als wat ik doe om armere mensen te helpen."