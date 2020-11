Jong AZ-trainer Michel Vonk: "We hielpen ze in het zadel door onnodig balverlies"

ROTTERDAM - Jong AZ liet bij vlagen goed voetbal zien tegen Excelsior Rotterdam, maar verloor desondanks met ruime cijfers: 4-1. "Je bent beter, denk ik. Ik vond namelijk dat wij dominanter aan de bal waren, alleen het staat 4-1 uiteindelijk", baalde Michel Vonk.



Jong AZ-trainer Michel Vonk na afloop van Excelsior- Jong AZ (4-1) - NH Nieuws

"Bepaalde afspraken die we vooraf met elkaar maken werden niet goed nagekomen", zag Vonk. "Daardoor kreeg de tegenstander meer kans. Volgens mij kregen we na de 1-0 een hele grote kans uit een corner. Die moet je verzilveren om terug in de wedstrijd te komen. Dat bleef uit."

Quote "Onze effectiviteit in en rondom de zestien was te laag, want de kansen die we kregen moesten erin" JONG AZ-TRAINER MICHEL VONK

Volgens de Castricummer kwamen drie van de vier tegengoals door balverlies van zijn ploeg. "Daarmee help je ze onnodig in het zadel. Onze effectiviteit in en rondom de zestien was te laag, want de kansen die we kregen moesten erin. Uiteindelijk werd het bij 3-0 pas 3-1 en dat is te laat." Tekst gaat verder onder de video

Kenzo Goudmijn na afloop van Excelsior - Jong AZ (4-1) - NH Nieuws

Kenzo Goudmijn speelde voor het eerst sinds lange tijd weer mee bij Jong AZ en zag dat zijn ploeg aardig speelde. "We zijn in ieder geval veel aan de bal geweest. We hebben mogelijkheden gehad, maar niet gescoord. De kansen die we weggaven, maakte Excelsior wel af."

Quote "Ik ben blij dat ik er nu van af ben en weer op het veld mag staan" Jong az-speler Kenzo Goudmijn

Goudmijn ontbrak de afgelopen maand na een positieve coronatest. "Dat was wel vervelend, omdat ik niet kon voetballen. Ik ben blij dat ik er nu van af ben en weer op het veld mag staan." Check de video's voor de gehele analyse van Michel Vonk en Kenzo Goudmijn

