Jong Ajax geeft snelle voorsprong na rust weg in Den Bosch

Den Bosch kroop na de snelle achterstand uit haar schulp en werd gevaarlijk via Bongiovanni. Dominik Kotarski kon de kans redden. Victor Jensen stifte niet veel later de bal over Wouter van der Steen heen, maar de bal werd van de lijn gehaald. Bongiovanni verraste enkele minuten later Kotarski met een schot dat op de paal eindigde. Hierna kregen beide ploegen geen kansen meer voor de rust.

Invaller Trotman belangrijk

In de tweede helft bracht invaller Ryan Trotman met een kopbal de spanning terug in de wedstrijd: 1-2. Vervolgens schoot Rik Mulders over het doel van Kotarski. Jong Ajax werd hierna gevaarlijk via Sontje Hansen. Tien minuten voor tijd scoorde Trotman de gelijkmaker uit een voorzet van Don Bolsius: 2-2. Na een zwabberbal van Kevin Felida plofte de bal in de slotfase op de lat. De Amsterdammers werden in de blessuretijd nog gevaarlijk, maar het mocht niet baten.