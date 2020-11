Vier gewonden bij aanvaring pont en schip op het IJ in Amsterdam: "Was echt heftig"

AMSTERDAM - Vanavond om 19.05 uur is er een aanvaring geweest op het IJ tussen een pont en een schip. Dat gebeurde op de route van Amsterdam Centraal Station naar Buiksloterweg in Noord. Volgens de politie zijn er vier passagiers gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Passagier Jan Swienink zag gewonde mensen op het voordek en vroeg zich af of de pont wel zou blijven drijven.

Het gaat volgens de politie om een binnenvaartschip. De pont was onderweg van Amsterdam-Noord naar Amsterdam Centraal Station. De politie onderzoekt de aanvaring. Mogelijk is er een derde schip betrokken geweest. Er waren veel hulpdiensten aanwezig. Passagiers van de pont zijn geholpen en bekeken door ambulancepersoneel.

Jan Swienink was een van die passagiers op de pont en deelde zijn verhaal met AT5. Hij zat op het middenstuk bij de pont. "Ineens komt dat vrachtschip binnenvaren. Ik keek naar het voordek en daar begon iedereen te schreeuwen. Veel mensen vielen tussen de fietsen. Het was echt heftig."

Zelf is hij 'oke', maar op het voordek ziet hij twee mensen met bebloede hoofden. De gewonden krijgen hulp van andere passagiers. "Iedereen was in shock en stond te trillen op z'n benen." Hij maakt zich ondertussen zorgen of de pont nog wel naar de kade kan varen. "We zijn midden op het IJ. Blijft die pont wel drijven? Je gaat meteen kijken waar de lifejackets zijn", waren zijn gedachten.