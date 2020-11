Besseling snel klaar op Joburg Open in Zuid-Afrika

JOHANNESBURG - Wil Besseling heeft zich bij de Joburg Open in Zuid-Afrika niet gekwalificeerd voor de derde ronde van zaterdag. De golfer uit Zwaag kwam in zijn tweede ronde in Johannesburg na een ronde van 69 uit op 143 slagen, één boven het baangemiddelde, en miste daarmee de 'cut'.

Besseling sloeg in de tweede ronde vier birdies en twee bogeys. Hij kwam uit op 69 slagen, twee onder het baangemiddelde. De Noord-Hollander is nog in de race voor deelname aan de seizoensfinale in Dubai (10-13 december), waar de beste zestig golfers van dit jaar op de Europese Tour spelen om een kleine 7 miljoen euro aan prijzengeld.