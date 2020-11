Excelsior slaat na rust toe tegen Jong AZ

Excelsior had vanaf het begin van de wedstrijd de beste kansen. Na tien minuten haalde Thomas Verhaar uit. Zijn schot ging echter ruim over. Topscorer van de eerste divisie, Elías Már Ómarsson, kreeg op aangeven van Julian Baas een grote kans, maar Beau Reus redde knap. In de tegenstoot moest Maarten de Fockert reddend optreden bij een schot van Millen Baars.

Na rust was Excelsior wederom het meest gevaarlijk. Het overwicht in kansen werd in de 56e minuut omgezet in een treffer. Ómarsson zette de Rotterdammers namelijk op voorsprong. Mohamed Taabouni was enkele minuten later dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging rakelings naast het doel. Tijs Velthuis werd de schlemiel van de avond aan de zijde van de Alkmaarders. De verdediger schoot de bal achter zijn eigen doelman en verdubbelde daarmee de score voor Excelsior: 2-0.

Jong AZ was hierna niet meer bij machte om gevaar te stichten. Vijf minuten voor tijd gooide de Rotterdamse invaller Ahmad Mendes Moreira het duel op slot: 3-0. Invaller Des Kunst mocht in de laatste minuut nog een eretreffer maken: 3-1. Stijn Meijer maakte in de blessuretijd de avond voor Jong AZ nog vervelender: 4-1.