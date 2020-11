Ajax mist geblesseerde Antony tegen Heracles Almelo

Antony moest zich in de rust van het duel met FC Utrecht laten vervangen. Hij meldde zich vervolgens af voor twee duels van de olympische ploeg van Brazilië. De aanvaller kon vrijdag nog niet deelnemen aan de groepstraining, laat Ajax weten.

De Amsterdammers spelen woensdag tegen FC Midtjylland in de Champions League. Het is onduidelijk of Antony dan wel weer beschikbaar is.