Veel schade bij cafetaria in Zaandam na brand

ZAANDAM - Een brand bij cafetaria Tacolicious aan de Dominee Martin Luther Kingweg in Zaandam heeft voor veel schade gezorgd. Rond 17.15 uur brak de brand uit, vermoedelijk is die ontstaan in een frituurpan. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

De brandweer sloeg ramen in om te kunnen blussen. De rook heeft binnen voor veel schade gezorgd. Nadat de brand onder controle was, heeft de brandweer sloopwerkzaamheden verricht met een kettingzaag. Zo zijn er gaten in het dak gemaakt, om smeulende stukjes binnen beter te kunnen blussen.

Er is ook een shishalounge gevestigd in het pand. Het is nog onduidelijk of daar ook schade is.