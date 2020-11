Van Toorns nalatenschap: "Een icoon voor de kunsten en het grafisch ontwerp"

AMSTERDAM - Grafisch ontwerper, docent en oud-directeur van de Jan van Eijk Academie Jan van Toorn is vorige week vrijdag overleden op 88-jarige leeftijd. Van Toorn was met zijn werk één van de grondleggers van het Dutch Design en heeft vele jaren les gegeven, waaronder ook aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Twee oud-studenten delen hun visie op Jan van Toorn's nalatenschap.

"Het is bijna een cliché voorbeeld van zijn werk geworden. Maar vooral die poster met de optelsom van kunstenaars die in de expositie zaten en hoeveel dat bij elkaar waard was, is een eye-opener", zegt oud-student en grafisch ontwerper Marc van Meurs. "Het zet je aan het denken over de waarde van kunst."

Jan van Toorn's werk beslaat ontwerpen voor vele posters, affiches, postzegels, kalenders en collages. "Hij maakte in de jaren zeventig de posters voor de exposities in het van Abbemuseum in Eindhoven. Die waren echt geweldig", herinnert filmmaker en oud-student Rob Schröder zich.

Jan van Toorn bracht naast vakmanschap ook een visie met zich mee over grafische vormgeving. "Met vormgeving hoefde je niet enkel dienstbaar te zijn aan de boodschap, maar kon je ook in het ontwerp het publiek uitdagen om na te denken over sociale vraagstukken." Rob bladert met een glimlach door een boek met later werk van Jan van Toorn "In zijn latere werk maakte Jan veel collages en dat waren net documentaires die je niet meteen begreep. Je bleef er over nadenken."

Jan raakte over zijn visie op grafisch vormgeven veelvuldig in discussie met collega grafisch vormgever Wim Crouwel, die zelf geloofde in de meer mathematische visie van Total Design. "Deze discussies tussen Wim en Jan zorgde voor reuring en gooide hoge ogen in het buitenland." Rob denkt even na. "Daarmee hebben zij het Dutch Design groot gemaakt."

"Destijds was er ruimte om opdrachten uit te voeren en kritisch te zijn naar de opdrachtgever zoals in Jan's werk te zien is. De PTT, die toen nog bestond, had zelfs nog een afdeling Esthetiek. Op die manier werken als grafisch vormgever is bijna niet meer mogelijk vandaag. " Rob zucht. "Vormgeving staat nu bijna altijd in dienst van een merk of huisstijl. Het is decoratief geworden."