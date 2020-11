Ajax-middenveldster Pelova vervangt geblesseerde Miedema bij Oranje

De voetbalsters spelen volgende week vrijdag in Breda een oefeninterland tegen 'Team USA'. Dat is een herhaling van de WK-finale van vorig jaar. De ploeg van Wiegman moest het toen in Lyon met 2-0 afleggen tegen de Amerikaanse vrouwen. De 'Leeuwinnen' sluiten op dinsdag 1 december de EK-kwalificatie af met een wedstrijd tegen Kosovo. Dat duel is wederom in het stadion van NAC Breda. De uitwedstrijd tegen Kosovo eindigde in 6-0 voor Oranje.

EK-kwalificatie

De voetbalsters verzekerden zich vorige maand al van deelname aan het EK 2022 in Engeland. Wiegman richt zich komend jaar met haar selectie op de Olympische Spelen van Tokio. Ze neemt daarna afscheid van Oranje en wordt bondscoach van de Engelse voetbalsters.

Wiegman heeft 23 speelsters opgeroepen voor de laatste interlands van 2020. De selectie komt maandag bijeen in Zeist.