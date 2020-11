Kunst 17-jarige Uitgeestse Anne binnenkort in Stedelijk Museum: "Het is een hele eer"

UITGEEST - De kunstwerken van de 17-jarige Anne Cappendijk uit Uitgeest hangen binnenkort in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Die unieke gelegenheid doet zich voor, omdat Anne de eerste prijs van de Kunstbende, in de categorie expo, heeft gewonnen.

Anne kreeg de prijs van Kunstbende op school: "Ik was super blij en had het totaal niet verwacht. Heel de school was er bij en ik was echt helemaal verrast."

Milieuvervuiling

Anne is maatschappelijk betrokken en dat is in haar werk goed te zien. Over één van haar schilderijen legt ze uit. "Hier zie je bijvoorbeeld een mondkapje dat te maken heeft met de coronacrisis en milieuvervuiling. En ook is er heel veel afval te zien. Hiermee wil ik de conclusie trekken dat we niet echt goed bezig zijn." Ook op andere werken komen onderwerpen als milieuvervuiling en houtkap aan de orde.

Wanneer de expositie van de werken van Anne Cappendijk precies zijn te zien, is nu nog niet bekend. Het Stedelijk Museum in Amsterdam is net weer open na de coronasluiting. De planning voor exposities voor de komende maanden wordt nu gemaakt.