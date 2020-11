Remy en zijn vrienden: de hyena's worden getraind voor de verhuizing

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer zijn we erbij als de hyena's worden getraind. Ze moeten plaatsmaken, want op hun terrein komt straks een dolfijnenopvang. Maar hyena's verhuizen, dat gaat niet zomaar.

Saskia staat voor het hek en blijft de dieren aanmoedigen om het seperatieverblijf in te komen. Ondertussen gooit ze regelmatig een lekker kuikentje over de omheining. Aan het hek hangen betonnen blokken. "Met die blokken kunnen we de luiken bedienen", verduidelijkt Saskia. Dan valt hek achter de hyena's dicht en kunnen de dieren niet meer terug. Voor nu traint ze alleen om de blokken aan te kunnen raken zonder dat de dieren wegvluchten. Dat lukt nu nog niet helemaal.

Als dierverzorger Saskia de eerste kuikens over het hek gooit, staan twee van de drie hyena's al klaar om het lekkers te ontvangen. Maar er is er maar eentje die echt het kleinere verblijf in loopt. De ander blijft wantrouwend met zijn achterpoten buiten staan. De derde hyena laat zich helemaal niet zien. Zij is de laatste in rang en vertrouwt het helemaal niet.

In het perk zitten bennettwallabies en rode reuzenkangoeroes, de grootste van alle kangoeroes. Erg reuze zien de kangoeroes er overigens niet uit, maar daarvoor is volgens Saskia een reden: "Dit zijn twee dames, waarvan er eentje nog erg jong is. Die zijn niet zo groot en niet zo rood als de mannen."

Een tijdje terug hadden ze in Hoenderdaell wel zo'n reus van een man, maar die is helaas overleden. Een nieuwe man is op komst. Saskia: "Dat is nog een jong mannetje, dus hij zal nog niet zo groot en rood zijn. Maar dat betekent wel dat we hem kunnen laten wennen aan mensen. Dat hij niet bang wordt van mensen, en bovendien niet zo agressief wordt naar mensen. Want ze zijn wel gevaarlijk als ze agressief worden."

Dat is ook de reden dat er in het kangoeroeverblijf hekken zijn geplaatst. Zonder die hekken waren er mensen die te dicht bij de kangoeroes kwamen en dat is dus niet de bedoeling. Saskia: "We willen ook voor onze dieren een stukje waar ze zich terug kunnen trekken als ze geen zin hebben in mensen."