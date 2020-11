Basisschool Marken maandag weer open, quarantaine leraren ten einde

MARKEN - Basisschool De Rietlanden, de enige basisschool op Marken, kan maandag weer gedeeltelijk open. Alle leraren moesten vorige week donderdag in quarantaine nadat veel van hen besmet waren met corona. Van het team zijn nog twee leraren flink ziek, maar de rest is fit genoeg om maandag weer aan de slag te gaan. De twee groepen van de leraren die nog ziek zijn, moeten voorlopig nog thuis blijven.

"Het is pijnlijk omdat de leraren zich allemaal aan de maatregelen gehouden hebben", zegt Erik Abbink, voorzitter van het College van Bestuur. "Dit is een grote school met redelijk brede gangen en verschillende ingangen. In overleg met de GGD hebben we gekeken waar het aan gelegen kan hebben, maar dat valt heel moeilijk te achterhalen." De leerlingen hebben in de tussentijd online les gekregen, zoals eerder dit jaar.

Cees van Altena, voorzitter van de Eilandraad Marken, zag de gevolgen van de sluiting van de school. "Het was voor de mensen weer echt schakelen. Plotseling wordt je geconfronteerd met het feit dat je weer opvang voor je kinderen moet zoeken. Misschien gaat dat op Marken wat gemakkelijk met opa’s en oma’s, maar buiten de streek is dat vaak moeilijker. Het is voor de mensen de zoveelste keer improviseren om dit probleem te tackelen."

Brief aan inwoners Marken

De afgelopen week hebben alle inwoners op Marken een brief gekregen van de Eilandraad. Daarin werd opgeroepen om de coronamaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen. "We vonden het belangrijk om iedereen een spiegel voor te houden", zegt Van Altena. "Ik weet zeker dat de sluiting van de school voor een schokeffect heeft gezorgd, dit laat zien hoe ernstig de situatie is."