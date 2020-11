Alkmaar-Noord huiverig door serie-aanrander: "Ik wandel niet meer alleen"

ALKMAAR - De serie-aanrander die actief is in onder meer de Rekerhout houdt de gemoederen flink bezig in De Mare. Al minimaal 25 vrouwen zijn bij hun achterwerk gegrepen, op drie verschillende plekken. De ene Alkmaarder vindt dat er camera's moeten komen in de Rekerhout, de ander is huiverig voor een wandeling en nóg een dame wordt er vooral boos van. "Viespeuk, blijf van vrouwen af."

Aldus een Alkmaarse voor de camera van NH Nieuws. De aanrander is al vanaf begin september actief - althans, toen meldde het eerste slachtoffer zich bij de politie - en sindsdien hebben tientallen vrouwen tussen de 26 en 76 jaar zich gemeld.

De meldingen komen vanaf het Achtergeestpad langs de Beverkoog, de meest recente van het fietspad langs de Hertog Aalbrechtweg en dus ook uit het geliefde wandelpark de Rekerhout, naast winkelcentrum De Mare. Daar is ook een middelbare school gevestigd.

Brief van school

"We hebben een brief gehad van school, waarin staat dat we niet meer alleen moeten fietsen", aldus een 16-jarige leerling van het Jan Arentsz.

Ze heeft zo haar eigen methodes om zich veiliger te voelen als ze door het park fietst. "Ik bel altijd met iemand en geef mijn locatie door. Zodat als iemand me pakt, de andere weet waar ik ben."

Joke neemt gezelschap mee als ze gaat wandelen in haar Rekerhout. "Mijn man loopt met me mee. Of ik ga op de fiets. En ik neem dus altijd een paraplu mee om de man een klap te verkopen als hij me zou grijpen", aldus Joke.

