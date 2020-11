Indrukwekkende erehaag voor 'de liefste jongen van de haven' Cas de Vries (29)

DEN OEVER - Een indrukwekkende erehaag vanmorgen in de haven van Den Oever. Honderden vrienden en bekenden kwamen afscheid nemen van de zondag overleden Cas de Vries uit Oudesluis. De 29-jarige Cas kwam tijdens het klussen in zijn werkschuur om het leven bij een explosie. "De liefste jongen van de haven."

De kade rond de visafslag in Den Oever staat al vroeg volgepakt met vrienden, collega's en bekenden van Cas. Op de kop van de kade hangt een metershoge foto van de scheepsbouwer, visser en autocrosser. "Het was een heel lieve jongen, een mega-jongen," vertelt Jaap Riemersma. "Altijd vriendelijk en vrolijk. 'Blikkie' noemden we hem ook wel, want hij deelde altijd blikjes bier en frisdank uit."

Fakkels

Om precies 12 uur komt de auto met het lichaam van Cas door de coupure van Den Oever voor een laatste ronde door de haven. De kist is omringd door bloemen en scheepsattributen. Zodra de auto in beweging komt, steken honderden belangstellenden fakkels af voor de erehaag. Tranen en troostgebaren bij omstanders. Handkussen en scheepstoeters doen Cas en zijn familie uitgeleide.

Bij het crematorium in Schagen wordt aan het einde van vanmiddag door andere vrienden van de Oudesluizer een erehaag van rallyauto's gemaakt, een van Cas' andere hobby's.