Boa's protesteren in Amsterdam tegen nieuw rooster: "Twee dagen per maand meer naar werk"

Met steun van de BOA Bond vragen de boa's de gemeente met klem om hen die twee extra dagen niet door de neus te boren vanwege het stressvolle werk. Meijer: "Het zit 'm echt in die werkdruk. Zeker in coronatijd. Die is ook nog lang niet voorbij. Gisteren nog liep het helemaal uit de hand om een mondkapje. Aanhouding met verzet, werken tot 2.00 uur 's nachts. Ik heb die extra dag gewoon nodig om bij te komen."

Betere balans

De gemeente laat in een reactie weten dat een acht-urige werkdag juist zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. Ook willen ze de roosters gelijk laten lopen met die van ander gemeentepersoneel zoals vuilophalersm zodat er per dag méér werknemers aanwezig zijn op straat.

Maar de boa's zien er dus niks in. Morgen gaan ze de petitie met handtekeningen aanbieden aan het gemeentebestuur. Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond: "Als de gemeente onze eisen niet inwilligt zal er op 20 november gestaakt worden. Dat is een zwaar middel maar we zijn beperkt in onze soorten acties vanwege corona. Maar ook omdat de gemeente er geharnast in zit en daar moeten we iets tegenover zetten."