Genomineerden voor de vrijwilligersprijs gemeente Medemblik bekend

MEDEMBLIK - De genomineerden voor de vrijwilligersprijs in de gemeente Medemblik zijn bekend gemaakt. In drie verschillende categorieën wordt de prijs uitgereikt. Door de coronamaatregelen is de stemmingsperiode en de bekendmaking van de winnaars uitgesteld. Desondanks zijn de kanshebbers voor de vrijwilligersprijs al een beetje in het zonnetje gezet.