Bussumse broertjes maken gembershots: "Het is gezond en zo vervelen we ons niet"

BUSSUM - De coronatijd is best een stille periode, zo ook voor de broertjes Boet (13) en Teun (10). Zij besloten daarom gembershots te gaan maken en die te verkopen. Dat het ook nog bijdraagt aan de gezondheid tijdens corona, is mooi meegenomen.

"Normaal hebben we veel te doen, maar nu zijn de weekenden toch wat rustiger. Daarom is het heel fijn om met dit project bezig te zijn", vertelt Teun. Toen ze hun vader geregeld gembershots zagen drinken, wisten de broertjes wat hun business moest zijn. "Het is super gezond en juist tijdens corona vinden mensen dat nog belangrijker", weet Boet.

Het bedrijfje van de jongens is een volledig productieproces geworden. Van gember halen in de supermarkt tot het zelf hakken en snijden om het vervolgens in de slow juice blender te gooien.

De shots worden opgeslagen in ijsblokken in de vriezer, waarna mensen er zelf warm water aan kunnen toevoegen, om er zo een heerlijk drankje van te maken. De broertjes pakken de shots in zelfversierde treetjes in en bezorgen deze in omgeving Gooi.