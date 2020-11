Toevallige voorbijganger overmeestert man (18) die illegaal vuurwerk afsteekt

IJMOND - Een alerte vrouw wist gistermiddag in IJmuiden na een achtervolging e en 18-jarige man uit Heemskerk te overmeesteren, nadat zij even daarvoor een harde knal had gehoord. De man had met vrienden vuurwerk afgestoken in een put een bleek nog een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk bij zich te hebben.

De vrouw hoorde een harde knal vanaf de Kromhoutstraat in IJmuiden en zag drie mannen wegfietsen. Zij belde de politie en zette daarna op eigen houtje de achtervolging in. De vrouw wist een van de daders te pakken, waarna de politie hem bij aankomst kon aanhouden.

De Heemskerker bleek een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk bij zich te hebben. Het ging om in totaal vierentwintig nitraten: kartonnen busjes met meestal een roze, blauw of groen papiertje bovenop waar de lont de kruitkamer ingaat.

In de Kromhoutstraat bleek een putdeksel te zijn vernield, de man gaf toe dat hij met een aantal jongens vuurwerk in de put had gegooid. Het vuurwerk dat hij via internet had gekocht is door de politie ingenomen.