Zorgkoepel doet zwarte piet in de ban, ook in Volendam

VOLENDAM - Omdat 'de publieke opinie verandert', heeft zorgkoepel De Zorgcirkel besloten dat Zwarte Piet op de ruim dertig locaties in de regio's Zaanstreek-Waterland en Alkmaar vanaf dit jaar persona non grata is. Dat geldt óók voor het Sint Nicolaashof in Volendam. Het 'Sinterklaas comité' in Volendam laat aan NH Nieuws weten niet blij te zijn met de beslissing van De Zorgcrikel om het uiterlijk van de helper van Sinterklaas te veranderen.

"We willen graag dat iedereen, jong en oud, ongeacht cultuur, een leuk sinterklaasfeest beleeft", legt woordvoerder Bianca van Overveld van de Zorgcirkel uit over waarom de directie ervoor heeft gekozen vanaf dit jaar geen zwarte pieten meer te verwelkomen. "We volgen het landelijk Sinterklaasjournaal, en daarin zie je ook dat volledig zwart er niet meer bij past."

In plaats van zwarte pieten zullen er nu roetveegpieten Sinterklaas vergezellen tijdens zijn bezoek aan de locaties, legt Van Overveld uit. Het besluit heeft ook tot gevolg dat de sinterklaasdecoratie moet worden vervangen voor een 'feestelijke variant'. "Maar dat is tegenwoordig gelukkig op voldoende plekken te koop."

"Feest ontnomen"

De reacties in Volendam liegen er niet om. Johan Boettie, voorzitter van het Sinterklaas Comité in Volendam snapt de beslissing niet. "Ik vind dat bepaalde tradities in ere gehouden moeten worden", zegt hij tegen NH Nieuws. Daar hoort Zwarte Piet volgens hem bij. "Sinterklaas hoort een feest te zijn voor jong en oud en dat wordt ons nu ontnomen door dit besluit. Dat is heel jammer, want juist in deze tijd kunnen ook de ouderen daar een tijdje op teren."

"We vinden het vervelend als het voor Edam-Volendam te snel gaat", zegt woordvoerder Bianca van Overveld tegen NH Nieuws. "Maar we steken onze energie in welzijn voor ouderen."