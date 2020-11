Inhoud poederbrieven leidt soms tot 'lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen'

AMSTERDAM - De inhoud van de poederbrieven die de afgelopen dagen bij bedrijven en ziekenhuizen in met name Amsterdam zijn bezorgd, hebben bij enkele ontvangers tot ademhalingsklachten en branderige ogen geleid. Het aantal ontvangen poederbrieven is inmiddels opgelopen tot negentien.

Politie

De exacte samenstelling van het poeder in de enveloppen is nog niet bekend. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Nadat eerder een uitgeverij in Best en een ziekenhuis in Rotterdam een poederbrief hadden ontvangen, werd er afgelopen dinsdag ook een bezorgd bij DPG Media in Amsterdam, waar de redacties van Het Parool, de Volkskrant en Trouw zijn gevestigd. Ook hotels en kantoorpanden in de hoofdstad troffen een envelop met poeder tussen de poststukken.

Lees ook Play Amsterdam Elf poederbrieven bezorgd in een korte tijd, maar niemand weet waarom

Een dag later ontving het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis een brief met poeder. Volgens een woordvoerder ging het om niet-schadelijke hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen. Gisteren volgden adressen in de Van Baerlestraat en aan de Prinsengracht. Op alle adressen waar tot nu toe een brief is binnengekomen - 12 in Amsterdam, 19 in Nederland - heeft een afvaardiging van het team Explosievenverkenning uit voorzorg onderzoek gedaan.

De recherche houdt er rekening mee dat de brieven afkomstig zijn van dezelfde afzender of afzenders, en doet onderzoek naar een motief. Behalve in Amsterdam zijn ook in onder meer Zeist en Arnhem poederbrieven bezorgd. Wit kaartje Opvallend is dat alle enveloppen zijn voorzien van een wit kaartje in de linkerbovenhoek, met daarop de tekst: Afzender N.N. Postbus 93604

2509 AV Den Haag Wie een dergelijke envelop tussen de poststukken aantreft, wordt door de politie aangeraden de envelop niet te openen en direct 112 te bellen.

Lees ook Amsterdam Poederbrieven bezorgd bij kantoorpanden en hotels in Amsterdam