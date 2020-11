Ajax Vrouwen lijft recordinternational Spitse in

AMSTERDAM - Ajax Vrouwen heeft recordinternational Sherida Spitse aangetrokken. De 30-jarige middenveldster komt per 1 januari over van de Noorse club Vålerenga. Spitse heeft een contract getekend voor anderhalf jaar, dus tot de zomer van 2022.

"De reden om voor Ajax te kiezen, was omdat ik niet meer 100 procent gelukkig was in het buitenland. Vervolgens kwam deze optie voorbij. Ik ben zelf altijd fan van Ajax geweest. Om dan nu zelf het shirt te gaan dragen, is hartstikke mooi", laat Spitse weten op de clubsite van de Amsterdammers.

