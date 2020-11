Opgeviste Ferrari uit 1987 toch gesloopt: renovatie in Artis duurt te lang

AMSTERDAM - De Ferrari uit 1987 die per toeval werd gevonden door brandweerduikers in het IJ in Amsterdam, zal niet worden tentoongesteld in het aquarium van Artis.

Dat zegt Lowie Hoedt van autosloperij De Ooyevaar op NU.nl . De auto zou mogelijk een plek krijgen in het aquarium van Artis, nadat dat gerenoveerd zou zijn. Maar door de coronacrisis heeft Artis minder inkomsten en zijn de renovatieplannen uitgesteld.

Onder water

In juli werd de Ferrari tijdens een oefening van duikers gevonden in het IJ. Eerder vertelde Lowie Hoedt aan AT5 dat het zijn wens was om de Ferrari in Artis te krijgen. "Er wordt grof geld geboden voor de auto, maar onze wens is op dit moment om hem bij Artis te krijgen." Hoedt hoopte dat de bolide uit 1987 weer terug het water in kon. "Het mooiste zou zijn als hij toch ergens onder water kan staan. Daar heeft hij immers toch 26 jaar doorgebracht."

"We kunnen niet nog langer wachten. We weten niet wanneer de renovaties achter de rug zijn, dat kan nog een jaar duren", aldus de sloper. Volgens Hoedt is het nu '100 procent zeker' dat de auto uit elkaar gehaald wordt.

Het was een mysterie hoe de Ferrari in het IJ terecht is gekomen. Uiteindelijk bleek dat de Ferrari in de jaren '90 was gestolen.